Прокуратура выступила против ареста мэра Переславля-Залесского

Прокуратура просит Басманный суд Москвы не заключать под стражу мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, передает «Интерфакс».

«Следствие слишком рано вышло в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Полагаем, что такая строгая мера пресечения избрана быть не может. Она преждевременная», - пояснил прокурор.

«Я готов сотрудничать, помочь следствию. С делом "НТфармы" как глава города я бы мог помочь. У меня на иждивении дети. К тому же меня ни разу не допрашивали, в качестве свидетеля даже. У меня забрали загранпаспорт, я не смогу убежать», - заявил в суде мэр Переславля-Залесского.

По его словам, строительство завода было возможным. «Земля, которая была передана "НТфарме", была переведена из охранной зоны национального парка в промышленную зону. Нет запрета на строительстве на такой территории», - сказал Кошурников.

Накануне Кошурников был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. На данный момент под арестом также содержатся учредитель и гендиректор ООО «НТфарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов. Их обвиняют в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере.