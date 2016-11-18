Трамп выбрал кандидатов на должности директора ЦРУ и генпрокурора США
Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессмену от республиканской партии Майку Помпео возглавить ЦРУ, передает Reuters.
«Помпео принял предложение», - заявил источник агентства. Помпео в нижней палате конгресса США представляет Канзас.
Помимо этого Трамп предложил сенатору от Алабамы Джеффу Сешнсу стать министром юстиции и генпрокурором США.
На днях у Трампа с Сешнсом прошла встреча. Избранный президент похвалил сенатора за успехи в работе на посту прокурора Алабамы, уточняет ТАСС.