Пентагон и нацразведка США просят Обаму уволить директора АНБ – WP

Министр обороны США Эштон Картер и директор национальной разведки США Джеймс Клэппер обратились к президенту Бараку Обаме с просьбой уволить директора Агентства национальной безопасности (АНБ) адмирала Майкла Роджерса. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Рекомендация, направленная в прошлом месяце, была отправлена главой Пентагона Эштоном Картером и директором национальной разведки Джеймсом Клэппером», – пишет издание. Решение по этому вопросу было отложено «из-за других проблем», отмечается в материале.

По данным WP, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Роджерса на должность директора нацразведки. Газета сообщает, что Роджерс 17 ноября, не уведомив руководство, ездил в Нью-Йорк на встречу с Трампом. Клэппер ранее заявлял, что покинет пост в начале 2017 г.