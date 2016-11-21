Правительство реформирует службу школьных психологов в России

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что после инцидента в Псковской области со смертью двух подростков, обстрелявших полицейских, в России будет проведена реформа службы психологической помощи в школах.

«Изменить всю службу психологов - такова наша задача. Придать ей совершенно другое профессиональное наполнение и заложить иные методики работы и с родителями, и с учителями, и непосредственно с детьми», - сказала Голодец. Она пояснила, что речь идет прежде всего о школьных психологах.

Программа реформ будет подготовлена после исследования статистики подростковых суицидов в России, которую подготовит Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

По данным следствия, 14 ноября 15-летние подростки мальчик и девочка приехали в Красные Струги из Пскова, где жили и учились. В поселке они заняли дом отчима девочки и вскрыли там сейф с оружием. В ходе трансляции причиной своих действий оба назвали конфликт с родителями. По данным СКР, подростки открыли прицельный огонь по полицейской автомашине, на которой стражи правопорядка прибыли туда, разыскивая одного из них. Переговоры со школьниками велись несколько часов и были безрезультатны. «После того как несовершеннолетние и вовсе перестали выходить на связь, было принято решение о штурме дома, внутри которого сотрудники спецподразделения обнаружили тела подростков с огнестрельными ранениями», - сообщила Петренко. Криминалисты областного управления СК изъяли с места происшествия огнестрельное оружие, из которого производились выстрелы, и боеприпасы к нему.

Следствие установило, что 15-летний мальчик выстрелил в подругу, а затем совершил самоубийство. В ходе онлайн-трансляцию подростки заявили, что они выбросили из окна все оружие, которое у них было в доме, включая ножи, чтобы полиция дала им время подумать, будут ли они сдаваться.