На Украине суд арестовал задержанных в Крыму российских военных

Суд Николаева арестовал на два месяца двух российских военных - Максима Одинцова и Александра Баранова, задержанных на границе с Крымом. Суд также разрешил внести залог за них, сообщил «Громадському радио» («Общественное радио») первый заместитель военного прокурора южного региона Украины Петр Визнюк.

По его словам, Центральный районный суд Николаева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры Николаевского гарнизона. «Суд избрал меру пресечения для младшего сержанта Баранова Александра Вячеславовича в виде содержания под стражей или 350 000 гривен (около $13 400) залога, а также удовлетворил ходатайство в отношении прапорщика Максима Одинцова - меру пресечения в виде содержания под стражей или 250 000 гривен залога (около $9600)», - заявил Визнюк.

Накануне вечером Минобороны России сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины незаконно задержали и вывезли из Крыма двух российских военнослужащих. Против них пытаются сфабриковать уголовное дело.

По информации источника РИА «Новости», российских контрактников якобы заманили на пункт пропуска «Джанкой» для передачи им документов о высшем образовании.