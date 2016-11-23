Команда Трампа спорит о кандидатуре госсекретаря: Ромни или Джулиани – WSJ

Наиболее вероятными кандидатом на пост госсекретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа является бывший губернатор штата Массачусетс, экс-кандидат в президенты США Митт Ромни, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. В ходе избирательной кампании 2012 г. Ромни называл Россию «главным геополитическим противником» США.

Ранее о возможном назначении Ромни сообщал телеканал NBC, анонсировавший его встречу с Трампом. По итогам переговоров Ромни не сказал, получил ли он предложение возглавить Госдепартамент, но, что о внешней политике они с Трампом говорили.

В числе наиболее вероятных кандидатов на пост госсекретаря ранее также называлось имя бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Промедление с назначением, по версии издания, связано с «перетягиванием каната» в команде Трампа, в которой есть сторонники как Ромни, так и Джулиани. Существуют и те, кто настаивает на продолжении поисков.

В числе других возможных назначений WSJ называет генерала в отставке Джеймса Мэттиса, который может возглавить Пентагон. Функции постпреда США при ООН может на себя взять губернатор штата Южная Каролина Никки Хэйли.

Пост госсекретаря Дональд Трамп может предложить критику России Митту Ромни
СМИ назвали ключевого претендента на пост госсекретаря США
Зять Трампа может стать старшим советником в Белом доме – WSJ
Фото