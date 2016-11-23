Команда Трампа спорит о кандидатуре госсекретаря: Ромни или Джулиани – WSJ

Наиболее вероятными кандидатом на пост госсекретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа является бывший губернатор штата Массачусетс, экс-кандидат в президенты США Митт Ромни, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. В ходе избирательной кампании 2012 г. Ромни называл Россию «главным геополитическим противником» США.

Ранее о возможном назначении Ромни сообщал телеканал NBC, анонсировавший его встречу с Трампом. По итогам переговоров Ромни не сказал, получил ли он предложение возглавить Госдепартамент, но, что о внешней политике они с Трампом говорили.

В числе наиболее вероятных кандидатов на пост госсекретаря ранее также называлось имя бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Промедление с назначением, по версии издания, связано с «перетягиванием каната» в команде Трампа, в которой есть сторонники как Ромни, так и Джулиани. Существуют и те, кто настаивает на продолжении поисков.

В числе других возможных назначений WSJ называет генерала в отставке Джеймса Мэттиса, который может возглавить Пентагон. Функции постпреда США при ООН может на себя взять губернатор штата Южная Каролина Никки Хэйли.