Песков: Еще рано говорить о переменах к лучшему в отношениях с ЕС

Предвыборные заявления о готовности развивать отношения с Россией во Франции звучали, но пока рано говорить о каких-либо существенных изменениях тенденций в отношениях России и Евросоюза. Как передает ТАСС, это заявил на брифинге пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «Сложно делать такие выводы, основываясь на предвыборных заявлениях», - отметил он. По его словам, «главным является демонстрация тех намерений, которые реализуются уже действующей властью».

Пока не приходится говорить об изменении тенденций в плане действующих руководителей европейских стран, пока по-прежнему существует много проблем и решаемых, и трудно решаемых», - добавил чиновник.