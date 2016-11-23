Кремль констатировал достижение дна в отношениях России и США

Российско-американские отношения достигли дна, сильнее их испортить вряд ли возможно, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Слово «перезагрузка», по его мнению, себя скомпрометировало, несмотря на это в Москве надеются, что у американской стороны будет желание отношения нормализовать и диалог будет возобновлен. Как передает «Интерфакс», чиновник заявил это на брифинге 23 ноября. Ранее избранный президент США Дональд Трамп сказал, что готов налаживать отношения с Москвой, но после всего, что случилось, не будет использовать термин «перезагрузка», который использовала в бытность госсекретарем его соперница Хиллари Клинтон.

«Сейчас уровень наших двусторонних отношений оставляет желать лучшего, - констатировал Песков. - Вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях, они находятся совсем на дне. Но, безусловно, мы рассчитываем на то, что диалог будет возобновлен и начнется непростой, и ясно, что небыстрый, процесс вывода отношений в конструктивное русло». В отношении термина «перезагрузка» чиновник согласился с Трампом, «слово действительно себя скомпрометировало» и последствия «перезагрузки» «действительно совсем не те, которые мы хотели бы видеть».

Однако «термин в данном случае не имеет никакого значения», продолжил пресс-секретарь Путина. Главное, по его словам, это «наличие желания и демонстрация готовности пойти на нормализацию отношений».

Песков напомнил, что российский президент не раз говорил о желании Москвы «выстраивать добрые взаимовыгодные и равные отношения с США» и выражал надежду на взаимность.