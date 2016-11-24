Путин пригласил президента Филиппин посетить Россию

Президент Владимир Путин пригласил своего коллегу из Филиппин Родриго Дутерте посетить Россию. Об этом сообщил сам Дутерте после возвращения с саммита АТЭС в Лиме. «Я приветствую предложение президента Путина посетить Россию», – сказал филиппинский лидер. Он добавил, что сначала направит в Россию министров иностранных дел и обороны.

Путин и Дутерте провели встречу на полях саммита АТЭС в Перу. «Мы обсудили пути активизации и расширения экономического взаимодействия двух стран», – сказал президент Филиппин.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские компании готовы активизировать работу на филиппинском рынке, пояснив, что речь идет о таких отраслях, как вагоностроение, производство рельсов, металлургия.