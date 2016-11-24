На Украине назвали провокацией сообщения о задержанном в Севастополе шпионе

В министерстве обороны Украины назвали провокацией сообщения о задержанном в Севастополе бывшем военнослужащем Черноморского флота, который якобы шпионил для Украины.

«ФСБ России в очередной раз прибегает к провокации с использованием базы данных, которая находится на территории Крыма. Речь идет о личных делах бывших военнослужащих, которые проходили военную службу либо в Вооруженных силах Украины, либо в Черноморском флоте России. В этот раз жертвой провокации стал бывший военнослужащий ЧФ. Нам на самом деле ничего не известно об этом человеке», – заявил представитель минобороны Андрей Лысенко.

Ранее в ФСБ России сообщили, что задержали в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота, который шпионил в пользу Украины.