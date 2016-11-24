Звание почетного академика РАЕН не помешает основной работе Кадырова - «Интерфакс»

Главе Чечни Рамзану Кадырову не грозит отстранение от должности из-за того, что ранее он стал почетным академиком Российской академии естественных наук. Это «Интерфаксу» сообщил источник в окружении руководителя региона. Он объяснил, что РАЕН является общественной организацией.

23 ноября президент Владимир Путин выразил неудовольствие в связи с тем, что некоторые госслужащие вопреки его рекомендациям стали членами Российской академии наук. Он высказал это президенту РАН Владимиру Фортову и пообещал, что предложит таким чиновникам целиком сосредоточиться на науке.

В январе 2016 г. Кадыров сообщил, что еще в 2006 г. получил звание академика РАЕН за деятельность по восстановлению мира в Чечне.

В России существует четыре государственные академии наук: Российская академия наук (РАН, недавно ее слили с ранее отдельно существовавшими Российской академией медицинских наук и Российской академией сельхознаук), Российская академия образования (РАО), Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств (РАХ), напоминает «Интерфакс». Они финансируются из федерального бюджета. Закон допускает создание и общественных академий наук. РАЕН относится к общественным академиям наук, не имеет отношения к РАН и государственным академиям наук, отмечает агентство.