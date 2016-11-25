США понесли первую боевую потерю в Сирии

Военнослужащий США был убит 24 ноября в результате взрыва самодельной бомбы на севере Сирии, пишет газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона. Взрыв произошел примерно в 35 милях к северо-западу от так называемой столицы «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в России террористическая организация) Ракки.

Это первая боевая потеря США с октября 2015 г., когда Вооруженные силы страны развернули операцию в Сирии. Отмечается, что Пентагон не называет имени погибшего, пока не сообщит о его гибели семье.

«Я глубоко опечален известием о том, что в День Благодарения один из наших храбрых военнослужащих был убит в Сирии, защищая нас от зла ИГ», – сказал министр обороны страны Эштон Картер. Он призвал всех американцев помнить о погибшем и его семье в День Благодарения.