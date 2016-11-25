Песков отказался отнести дело Улюкаева к разряду коррупционных до суда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ об аресте бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Половина опрошенных (54%) считают дело Улюкаева сведением счетов и показательной акцией.

«Ответить на этот вопрос, наверное, могут и должны социологи. У них есть методика объяснения тех или иных результатов... Борьба с коррупцией идет планово, целенаправленно, и нужно сказать – на самых различных уровнях», – сказал Песков.

Он отказался отнести дело Улюкаева к разряду коррупционных. «Что касается Улюкаева, до решения суда случай с ним нельзя отнести к разряду коррупционных. Еще раз хочу повторить, что до решения суда ни одного человека, в данном случае особенно – бывшего министра Улюкаева, нельзя назвать коррупционером. Это может сделать только суд», – подчеркнул Песков.

Согласно опросу, только 30% считают арест министра проявлением реальной борьбы властей со взяточничеством. При этом 13% назвали значимыми результаты работы властей в сфере борьбы с коррупцией.