Генпрокуратура просит возбудить дело против гендиректора «Почты России» Страшнова

Генпрокуратура России установила факт незаконной выплаты вознаграждения генеральному директору «Почты России» Дмитрию Страшнову в размере около 95 млн руб. С таким заявлением выступил начальник управления взаимодействия со СМИ ведомства Александр Куренной.

По его словам, Генпрокуратура направила следователям материалы для возбуждения дела по статье «Злоупотребление полномочиями» в отношении Страшнова, а также по статье «Халатность» против двух руководителей департаментов Минкомсвязи России, которые приняли решение о выплате премии.

Прокуроры установили, что в июне прошлого года по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Почты России» в 2014 г. «руководителю было согласовано вознаграждение в размере 95,4 млн руб.».

«Расчет вознаграждения осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о размере полученной в отчетном периоде чистой прибыли в объеме 1,2 млрд руб.», - заявил Куренной.

Ранее «Ведомости» ознакомились с копией приказа министра связи Николая Никифорова от 31 октября 2016 г. В документе были представлены данные о предельном соотношении зарплаты руководителя «Почты России», его заместителей, главного бухгалтера и средней зарплаты штатных сотрудников «Почты России». Зарплата Страшнова, говорится в приказе, превысит 500 средних зарплат работников, его заместителя – 350, а главного бухгалтера – 150 средних зарплат. Как следует из документа, контроль за исполнением данного приказа Никифоров возложил на себя.