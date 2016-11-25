Средняя зарплата чиновников Кремля оказалась самой высокой среди госорганов

Средняя месячная зарплата служащих федеральных госорганов в январе - сентябре текущего года составила 104 300 руб., что на 4,2% превышает показатель аналогичного периода 2015 г., отмечается в материалах Росстата.

Больше всех в отчетном периоде получали сотрудники администрации президента - в среднем 199 900 руб. в месяц (-3,2%).

На втором месте - сотрудники аппарата правительства с месячной зарплатой в среднем 190 100 руб. (-3,5%), на третьем месте сотрудники Совета Федерации России. Их доход вырос на 18,6% и составил 179 800 руб.

В Счетной палате средняя зарплата госслужащих составляла 162 000 руб. (- 5,2%), в Конституционном суде - 146 400 руб. (рост на 10,7%), в Госдуме - 141 100 руб. (рост на 14,4%).

Меньше всех в чиновничьей среде получают сотрудники Росмолодежи, в среднем они получают 50 900 руб. (снижение на 17,2%).