Минобороны опубликовало видео к Дню морской пехоты

В России 27 ноября отмечается День морской пехоты. На сайте Министерства обороны России опубликовано видео, посвященное празднованию 311-й годовщины со дня создания регулярной морской пехоты Военно-морского флота (ВМФ) России.

«Морская пехота России – элита Вооруженных сил и род береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов. В настоящее время все подразделения морской пехоты настойчиво совершенствуют боевую выучку, содержатся в постоянной готовности к выполнению задач по своему основному предназначению», – говорится в сообщении ведомства.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев направил поздравление в адрес морских пехотинцев Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.