В российском МИДе прокомментировали слова Трампа о Фиделе Кастро

Директор латиноамериканского департамента российского МИДа Александр Щетинин прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа о лидере кубинской революции Фиделе Кастро.

Фидель Кастро скончался в ночь на 26 ноября в возрасте 90 лет. Первоначально Дональд Трамп отреагировал на известие о его смерти коротким сообщением в Twitter. «Фидель Кастро мертв!» – написал он. Позже в интервью западным агентствам Трамп назвал Кастро жестоким диктатором.

«Что касается различных проявлений и желаний позлословить и высказаться в неуважительной манере в отношении ушедшего из жизни человека, политика, я это оставляю на совести тех людей, которые это делают», – сказал Щетинин.

Он добавил, что Фидель Кастро, «как бы не относились к нему различные политические силы, был великим политическим деятелем современности» и «в абсолютной степени достоин уважения всех».