Янукович объяснил отъезд с Украины желанием предотвратить гражданскую войну

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что его решение покинуть страну в 2014 г. было связано со стремлением предотвратить гражданскую войну. Об этом он заявил в понедельник, 28 ноября, в ходе допроса в Святошинском районном суде Киева в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда (России).

«Я принял это решение (покинуть Украину), и только тогда я обратился к президенту России Владимиру Путину и сказал ему, что я принял решение оставить территорию Украины, потому что считаю, что это очень опасно не с точки зрения моей жизни, а с точки зрения жизни украинцев», - сказал Янукович.