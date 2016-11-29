Российское посольство пообещало ответить на расширение Канадой санкционного списка

Расширение Канадой антироссийского санкционного списка является недружественным шагом, за которым последует ответная реакция, передает ТАСС слова пресс-секретаря российской дипмиссии в Оттаве Кирилла Калинина. Он выразил разочарование решением канадских властей пополнить черный список российских политиков на 15 персон. В их числе – 6 депутатов Госдумы, избранных от Крыма. Ранее санкции против них ввели США и ЕС.

Оттава ввела санкции в ответ на выборы 18 сентября. «Канада не поддерживает законность или результат выборов, проведенных на оккупированной территории Крымского полуострова, и никогда не признает незаконной аннексию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь», - говорилось в сообщении канадского внешнеполитического ведомства.

«Это, несомненно, негативно повлияет на весь комплекс российско-канадских отношений, которые в последнее время только начали налаживаться», пообещал Калинин. Он также подчеркнул, что «российская сторона примет к сведению данный недружественный шаг и будет реагировать на основе взаимности».

В канадский санкционный список входят уже более 200 российских компаний и организаций, а также физических лиц. Теперь к ним присоединятся экс-зампред правительства Крыма Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко, а также Павел Шперов. Ранее в санкционный список попали депутаты Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и экс-советник главы крымского правительства Михаил Шеремет.