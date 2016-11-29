Россия направила Египту материалы по соглашению об авиабезопасности

Россия направила Египту для согласования материалы по межправительственному соглашению по авиабезопасности.

«Мы направили все материалы по данному соглашению египетской стороне и ждем от них реакции и согласования по внутригосударственным процедурам», – заявил глава Минтранса России Максим Соколов журналистам во вторник. Самолет российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший 31 октября 2015 г. из Шарм-эль-Шейха в Петербург, потерпел крушение над Синаем. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

Многие европейские авиакомпании после трагедии отменили полетные программы в египетский Шарм-эль-Шейх, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено полностью. Для возобновления рейсов власти двух стран в конце прошлого года начали взаимодействовать по обеспечению дополнительной безопасности в египетских аэропортах.

В начале ноября Соколов заявил о возможности возобновления полетов в Египет в канун Нового года. Однако позже сообщалось о возможности открытия полетов между Россией и Египтом в начале 2017 г.