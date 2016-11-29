Семь телохранителей президента Филиппин ранены в результате покушения

Личная охрана президента Филиппин Родриго Дутерте подверглась нападению, семь телохранителей и двое солдат ранены в результате взрыва, пишет The Wall Street Journal. Это произошло в преддверии визита Дутерте на юг Филиппин в город Марави.

Двое раненых находятся в критическом состоянии, сообщает CNN Philippines. Они находились в отряде президентской охраны, который направился в Марави заранее, чтобы обеспечить безопасность главы государства.

Дутерте заявил, что, несмотря на предложение отложить поездку, он намерен приехать в Марави. «Я намерен приехать туда... возможно, тем же маршрутом», – сказал он.

По словам властей, взрывное устройство было приведено в действие, когда колонна, в которой также были журналисты, была на пути в военный лагерь.