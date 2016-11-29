Франция призвала Совбез ООН провести экстренное заседание по Алеппо

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро призвал провести экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации в сирийском Алеппо, сообщило агентство Reuters.

«Более чем когда-либо мы должны срочно задействовать все меры, чтобы прекратить боевые действия и осуществить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи», — заявил Эйро.

По данным агентства, Эйро и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер планируют обсудить ситуацию в Алеппо на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В Минобороны России сообщили, что сирийским военным в течение последних суток удалось кардинально переломить ситуацию в восточном Алеппо. По словам генерала Конашенкова, «фактически половина территории занятых боевиками в последние годы районов в восточной части Алеппо полностью освобождена».

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, были освобождены 14 кварталов в восточном Алеппо и покинуть их удалось более чем 8500 граждан.

Террористические группировки удерживают в Алеппо 200 000-300 000 мирных граждан в восточных кварталах города и не дают им покинуть город через гуманитарные коридоры.

Конашенков напомнил, что Москва неоднократно вводила гуманитарные паузы в Алеппо, но всякий раз они срывались. По его словам, причин срыва – две: представители ООН оказываются не готовы к доставке гуманитарной помощи, а «террористы в Алеппо не знают, что с ними кто-то якобы договорился об эвакуации местных жителей».