Медведев пообещал не снижать температуру горячей воды в домах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что снижать температуру горячей воды в системе водоснабжения не будут, передает «Интерфакс».

«Действительно, такая информация была опубликована, но сразу хочу сказать, что таких решений нет», - сказал он. По его словам, специалисты, эксперты и коллеги в правительстве пришли к выводу, что этого делать не нужно. «Все останется как есть сегодня», - заключил премьер.

В середине ноября в СМИ появилась информация, что Роспотребнадзор предложил снизить температуру горячей воды в жилых домах на 10 градусов - до 50 градусов. Это предложение раскритиковали ФАС и Минэкономразвития.