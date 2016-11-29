ЕС планирует резко увеличить военные расходы – СМИ

Власти ЕС могут существенно увеличить военные расходы, пишет газета Financial Times.

Рассматривается возможность увеличения расходов на кибербезопасность и разведку, а также использования европейских космических программ в целях обороны. Еврокомиссия также может увеличить закупки вооружений.

Власти ЕС собираются оптимизировать растущие военные расходы, повысить их эффективность, углублять военное сотрудничество между странами. Как пишет газета, из-за недостатка координации и отсутствия конкуренции в условиях экономии каждый год ЕС теряет денежные средства.