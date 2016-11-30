Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью детей в Адане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с гибелью детей во время пожара в общежитии для девочек в городе Адана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы российско-турецких отношений, предстоящие в ближайшее время двусторонние контакты на различных уровнях. «Продолжен обстоятельный обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе по ситуации в Алеппо», - говорится в сообщении Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Пожар в Адане произошел 29 ноября. Погибли 12 человек, из них 11 школьниц в возрасте от 10 до 14 лет. Еще 13 девочек получили ожоги.