В Таиланде на престол взошел новый король

В Таиланде на престол взошел наследник и единственный сын покойного короля Пумипона Адульядета (Рама IX) Маха Вачиралонгкорн, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Церемония транслировалась по местному телевидению. Председатель парламента Помпет Вичитчончай обратился к наследнику с просьбой взойти на престол. Вачиралонгкорн согласился. Процесс восхождения наследника на престол был инициирован правительством и парламентом 29 ноября.

Новый король Таиланда получил имя Маха Вачиралонгкорн Бодинтхаратхеппхаяварангкун.