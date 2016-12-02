Генпрокуратура Украины: Суд над Януковичем начнется в первом квартале 2017 года

Дело экс-президента Украины Виктора Януковича, подозреваемого в госизмене, будет содержать не более 10-20 томов и уже в первом квартале 2017 г. украинский суд сможет приступить к его рассмотрению в заочном порядке. «Это дело является наиболее перспективным, в нем будет небольшое количество документов... Дело о государственной измене Януковича в ближайшее время получит несколько важных следственных действий и переквалифицируется в обвинительный акт, который будет так же заочно вручен Януковичу и его защите», - приводит UNN заявление генпрокурора Юрия Луценко на телеканале «1+1».

«Янукович обвиняется в государственной измене в том же уголовном производстве, в котором военная прокуратура подозревает министра обороны РФ Шойгу и 20 генералов российских вооруженных сил - в ведении агрессивной войны, которая навредила суверенитету и территориальной целостности Украины», - уточнил Луценко. Экс-президент Украины сам подписал письмо с просьбой ввести на территорию страны контингент российских войск, уточнил генпрокурор.