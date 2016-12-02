Десантные корабли ВМФ США вошли в Средиземное море

Два десантных корабля ВМФ США вошли в Средиземное море через Суэцкий канал для поддержания стабильности в регионе, сообщается на сайте ведомства. На кораблях Wasp и Whidbey Island размещено 4000 моряков и морских пехотинцев в составе десантной группы высокой готовности.

«Этот морской путь является жизненно важным для нашей глобальной экономики, и он остается безопасным из-за прочных отношений между флотами, которые здесь работают», — заявил командир ARG капитан Байрон Огден. По его словам, команда будет отвечать за подержание безопасности маршрута.

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