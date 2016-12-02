Трамп: США перестанут стремиться к свержению режимов в других странах

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты перестанут стремиться к свержению режимов в других странах. «Мы будем наконец вести новую внешнюю политику, которая учитывает ошибки прошлого. Мы прекратим стремиться к свержению режимов и правительств. Наша цель – стабильность, а не хаос, потому что мы хотим воссоздать свою собственную страну, пришло время», – заявил Трамп.

По словам политика, новое правительство США в своем взаимодействии с другими государствами намерено «искать общие интересы везде, где это возможно», и стремиться к «новой эре мира, понимания и доброй воли». Трамп также заявил, что политика новой администрации США в отношении Ближнего Востока будет значительно отличаться от существующей.

«Согласно последним подсчетам, мы потратили на Ближнем Востоке по состоянию на текущую неделю $6 трлн. А Ближний Восток сегодня находится в гораздо худшем состоянии, чем когда бы то ни было. Очень быстро вы увидите изменения», – сказал республиканец. Он не пояснил, в чем именно будут заключаться перемены.