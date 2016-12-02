Ирина Кузнецова сменила Алексея Лопатина на посту замминистра образования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Ирины Кузнецовой на должность замминистра образования вместо Алексея Лопатина. «Назначить Кузнецову Ирину Владимировну заместителем Министра образования и науки Российской Федерации», – говорится в документе.

Ранее Медведев освободил от должности Алексея Лопатина, который числится в составе РАН. Как пояснили в пресс-службе правительства, премьер сделал это по просьбе Лопатина, который решил продолжить свою научную деятельность.