Саакашвили объявил о начале сбора средств на развитие своей партии

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил о начале сбора средств на развитие собственной партии под названием «Движение новых сил». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Движение новых сил» ставит перед собой цель – создать на Украине новый политический класс... Единственным источником власти на Украине должны быть люди, как это и написано в конституции. Мы считаем, что это возможно. Мы начинаем с себя», – написал Саакашвили.

Напомним, 7 ноября Саакашвили объявил, что «устал от постоянного обмана и коррупции» и поэтому уходит с поста главы областной администрации. Он заявил, что создаст свою партию.