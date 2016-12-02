Володин предложил депутатам вести прием граждан через интернет

У депутатов Госдумы до конца 2016 г. может появиться возможность принимать жалобы и предложения от граждан в своих регионах по интернету, не отрываясь от работы в парламенте, передает «Интерфакс».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет по регламенту и организации работы палаты проработать вопрос о создании «офиса депутата в регионе». По его словам, необходимость такого общения депутатов с избирателями объясняется тем, что с 2017 г. число помощников депутатов в регионах вырастет.

«В этой связи нам надо посмотреть, в том числе, и возможности использования новых коммуникаций, чтобы можно было, в том числе, проводить прием граждан по современным связям коммуникаций здесь, в Думе, если такая необходимость у депутатов будет», - пояснил Володин.