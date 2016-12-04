Путин: Попытки создать однополярный мир не удались

Президент России Владимир Путин заявил, что мировой баланс сил постепенно восстанавливается, потому что попытки создать однополярный мир не увенчались успехом.

«Ситуация меняется. И я думаю, ни для кого уже не секрет, все и так видят, что уже многие наши партнеры предпочитают сами обращаться к принципам международного права, потому что баланс в мире постепенно восстанавливается. Ну это неизбежно!» – сказал Путин в эфире телеканала НТВ. Он добавил, что «попытки создать этот однополярный мир не утвердились».

По словам президента, Россия всегда считала, что «защищая свои собственные национальные интересы, мы должны с уважением относиться и к интересам других».

«Вот так мы собираемся строить наши отношения со всеми другими нашими коллегами», – заключил Путин.