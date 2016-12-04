Скворцова сегодня вылетит в ХМАО для координации работы врачей после ДТП

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова вылетит сегодня в Ханты-Мансийский автономный округ, где произошло крупное ДТП.

«Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сегодня вылетает в Ханты-Мансийск, чтобы на месте координировать организацию оказания помощи детям, пострадавшим в ДТП», – сказал представитель Минздрава Олег Салагай.

В Ханты-Мансийск также отправится бригада медиков из Российской детской клинической больницы и Всероссийского центра медицины катастроф.

Напомним, в результате крупного ДТП с участием автобуса и грузовика на федеральной трассе в ХМАО погибли 10 детей и двое взрослых.