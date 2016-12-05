«Адмирал Кузнецов» потерял истребитель Су-33 - The Aviationist
Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Группа палубной авиации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» ВМФ России, который участвует в операции против боевиков в Сирии, понесла еще одну потерю – тяжелый палубный истребитель Су-33. Об этом сообщил авиационный сайт The Aviationist.
По данным издания, инцидент произошел в Средиземном море в субботу, 3 декабря. Су-33 при втором заходе на посадку на палубу «Кузнецова» в простых метеоусловиях (видимость - 10 км, волнение - 4 балла, ветер - 12 узлов) не смог зацепить трос аэрофинишера и уйти на следующую попытку. Истребитель упал в воду у форштевня авианосца, летчик катапультировался и был спасен из воды дежурным вертолетом, пишет The Aviationist.
Минобороны России подтвердило потерю Су-33. По информации министерства, Су-33 выкатился за пределы палубы при посадке на «Адмирал Кузнецов» из-за обрыва троса аэрофинишера. «Пилот истребителя успел катапультироваться, его доставила на борт поисково-спасательная служба. Здоровью летчика ничего не угрожает», – говорится в сообщении.
Менее трех недель назад авиагруппа «Кузнецова» понесла еще одну потерю: 13 ноября в море упал МиГ-29КУБР, летчик спасен. Одним из первых об инциденте также сообщил The Aviationist. Первые версии связывали аварию с неисправностью двигателя. Минобороны назвало причиной авиапроисшествия техническую неисправность при проведении тренировочных полетов, не уточнив ее характер и локализацию. Позднее в авторитетном военно-техническом блоге bmpd появилась детализированная версия: неисправность аэрофинишера, которую палубная команда не смогла устранить в срок. По этой версии, МиГ-29К, находившийся в зоне ожидания «Кузнецова», выработал топливо, и после этого летчик был вынужден покинуть самолет. Насчет того, мог бы МиГ-29К уйти на береговую авиабазу в Хмеймим, если бы сразу получил такое указание, мнения авиаэкспертов разделились.
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