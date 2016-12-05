Минобороны России подтвердило гибель российского военного медика в Сирии

Одна российская военнослужащая-медик погибла, еще двое медицинских работников получили тяжелые ранения 5 декабря в сирийском Алеппо, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя одна российская военнослужащая-медик погибла. Двое медицинских работников получили тяжелые ранения. Пострадали и местные жители, прибывшие на прием к врачам», - сказал Конашенков. Генерал-майор уточнил, что обстрел госпиталя длился с 12.21 до 12.30.

По данным источника «Интерфакса» один из тяжелораненых медицинских работников - врач-педиатр.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на российского военного сообщало, что в Сирии погибла российская медсестра. По словам собеседника агентства, при обстреле также были ранены два российских врача. По данным агентства, повстанцы обстреляли полевой госпиталь в Алеппо в районе, который контролирует правительство Сирии.

29 ноября Минобороны России заявило о переломе ситуации в восточном Алеппо. Отмечалось, что к полудню 29 ноября была освобождена часть Алеппо, на которой проживают более 90 000 жителей и находится около 310 000 жилых помещений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что надеется на решение проблемы Алеппо после российско-американских консультаций, предстоящих в Женеве 6-7 декабря.