Президент Италии отложил отставку Маттео Ренци

Президент Италии Серджо Маттарелла отложил отставку премьер-министра Маттео Ренци, передает ТАСС со ссылкой на заявление Квиринальского дворца.

«Председатель Совмина Маттео Ренци сообщил о своем намерении покинуть пост. Глава государства попросил повременить до момента одобрения закона о бюджете на 2017 г.», - говорится в заявлении.

По данным местного телеканал Rai News 24, соответствующий закон уже подготовлен и представлен правительством. Парламент может рассмотреть его до конца этой недели.