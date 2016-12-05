Президент Италии отложил отставку Маттео Ренци
Президент Италии Серджо Маттарелла отложил отставку премьер-министра Маттео Ренци, передает ТАСС со ссылкой на заявление Квиринальского дворца.
«Председатель Совмина Маттео Ренци сообщил о своем намерении покинуть пост. Глава государства попросил повременить до момента одобрения закона о бюджете на 2017 г.», - говорится в заявлении.
По данным местного телеканал Rai News 24, соответствующий закон уже подготовлен и представлен правительством. Парламент может рассмотреть его до конца этой недели.