Итальянский референдум может принести третий Brexit

В воскресенье в Италии пройдет референдум о внесении поправок в конституцию, который стал личным проектом премьер-министра страны Маттео Ренци. Реформы в случае одобрения коснутся парламента страны и отношений центра и регионов. Функции нижней (палата депутатов) и верхней (сенат) палат итальянского парламента дублируют друг друга, в результате чего законопроекты, которые без малейших изменений должны пройти обе палаты, могут «пропадать» в недрах парламента на долгие годы.

По замыслу Ренци роль сената будет существенно уменьшена: количество сенаторов сократится с 350 до 100, а самому сенату по большинству вопросов будет отведена исключительно консультативная роль. Противники плана Ренци утверждают, что исполнительная власть получит слишком много полномочий, а система сдержек и противовесов, работавшая в Италии 70 лет, будет уничтожена. Вторая важная часть изменений затронет отношения между Римом и 20 регионами Италии, которым, по мнению Ренци, передали слишком много вопросов. Перерасход средств, разрастание и без того массивной бюрократии, коллизии права – все эти проблемы можно решить, забрав часть полномочий обратно в центр. Итальянцы на это не пойдут, считают оппоненты, потому что в Италии исторически сильна децентрализация, а помимо этого имеется большой разрыв в уровне развития между регионами.

Маттео Ренци обещал уйти в отставку, если итальянцы не поддержат его пакет реформ. В Италии запрещено проводить опросы общественного мнения за две недели до референдума, по последним доступным данным, противники реформ шли вперед с отрывом в 5-7%.

Не реформы, а сам Ренци – вот за или против кого пойдут голосовать итальянцы в воскресенье, убеждена исследователь Института международных отношений в Риме Элеонора Поли: «Этот референдум крайне политизирован, граждане думают не столько о содержании реформ, сколько о самом Ренци. Против Ренци объединилась очень разношерстная компания: протестное "Движение пяти звезд", которое в настоящее время стало второй политической партией в Италии, системные партии, например Forza Italia Сильвио Берлускони, и даже маленькие группы в самой партии Ренци. Они считают, что его план разрушит итальянскую систему сдержек и противовесов. Сам же Ренци рассматривает этот референдум как инструмент для повышения легитимности своего правительства».

Референдум в Италии после победы Трампа в США и Brexit многие рассматривают как следующее поле битвы популистов, за которых обычно отдают голоса менее состоятельные и менее образованные граждане, однако в Италии раздел пройдет по другой линии, считает Поли. Избиратели левого толка проголосуют против реформ, потому что они против централизации власти, снижения роли регионов и самого Ренци, хотя сам он скорее левый политик. Правые избиратели, напротив, могут реформы поддержать, потому что сокращение числа сенаторов снизит издержки «самой дрогой бюрократии ЕС», а они всегда выступают за снижение расходов правительства.

Результат референдума скажется не только на Италии, но и на всем Европейском союзе (ЕС), считает Поли. При положительном исходе референдума Ренци сможет увеличить свой политический вес в ЕС, считает она: «Европе сейчас не хватает сильных лидеров, которые лоббируют интересы ЕС, разве что Ангела Меркель приходит на ум. Ренци, имея за плечами поддержку итальянцев, мог бы стать более весомым голосом в поддержку экономической и налоговой гибкости и большего взаимодействия в борьбе с общими угрозами безопасности, прежде всего при решении кризиса беженцев». Президент Италии может и не принять отставку Ренци в случае поражения, однако даже при таком раскладе мандат премьер-министра будет невероятно ослаблен, а правительство станет сугубо техническим. В этом случае и влиять на политику ЕС Ренци не сможет, что негативно скажется на и без того ослабленной итальянской экономике и сыграет в пользу евроскептиков, чьи настроения уже разделяют больше половины итальянцев, считает Поли.