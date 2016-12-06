Песков сожалеет, что США «более чем скромно» отреагировали на обстрел российского госпиталя в Алеппо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевики располагали точными координатами госпиталя Министерства обороны России в Алеппо, поэтому они вели прицельный огонь.

«Обстрел имел место, он был прицельный. И это свидетельствует о том, что боевики, которые совершили этот обстрел, обладали соответствующими координатами», – заявил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль сожалеет, что мировое сообщество и «в том числе наши партнеры в Америке более чем скромно» отреагировали на обстрел военного российского госпиталя.

«Мы весьма сожалеем, что российская сторона фактически в одиночку пытается оказать гуманитарную помощь тем жителям, которые выходят из восточного Алеппо, спасаясь из плена боевиков», – сказал Песков. Он отметил, что Москва приветствовала бы «более активную позицию» западных стран «в этом контексте».

5 декабря боевики обстреляли полевой российский госпиталь в Алеппо. Жертвой атаки стала российская военнослужащая-медик, еще два медицинских работника получили тяжелые ранения. Позже одна из раненых скончалась. Пострадали и местные жители, пришедшие на прием к врачам.

Ранее Минобороны России заявило, что реакция представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) на гибель российских врачей вызвала «возмущение». «Мы рассчитывали по меньшей мере на уважение МККК к деятельности наших врачей в Алеппо и на осуждение действий боевиков так называемой оппозиции. Но получили циничные комментарии, недостойные высокого статуса Международного комитета Красного Креста и свидетельствующие не об объективности подходов, а о равнодушии к совершенному убийству российских врачей в Алеппо», – приводятся в заявлении слова официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.