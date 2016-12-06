Двоих возможных свидетелей убийства Немцова не могут найти

Прокурор Мария Семененко заявила в суде, что двух свидетелей, находившихся в момент убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, не могут найти, передает ТАСС.

По ее словам, адвокаты подсудимых высказали претензии к стороне обвинения из-за того, что этих свидетелей не вызвали на допрос. «Сторона обвинения говорила, что занимается поисками пропавшего свидетеля Сергея Будникова (водитель снегоуборочной машины). Если сторона защиты его найдет, мы будем очень признательны и допросим его», - отметила гособвинитель.

В момент убийства Немцова он работал на мосту. Именно к нему после выстрелов подбежала спутница политика Анна Дурицкая с просьбой вызвать сотрудников полиции.

Второй свидетель, которого гособвинение не нашло, - это прохожий, который видел отъезжающую белую машину, в которой предположительно находились преступники. Автомобиль после выстрелов уехал с моста.

Суд согласился вызвать на допрос в качестве свидетелей бывшего замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева и его племянника Артура Геремеева. Главу Чечни Рамзана Кадырова суд вызывать на допрос в качестве свидетеля не стал.

Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 г. Главными обвиняемыми по делу проходят Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.