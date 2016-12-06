Раненного в Алеппо российского медика доставили в госпиталь Бурденко

Получившего тяжелые ранения врача-педиатра Вадима Арсентьева доставили для лечения и реабилитации в Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Состояние здоровья раненого оценивается как стабильное. Врачи госпиталя проводят «всестороннее изучение полученных ранений и после консилиума ведущих специалистов военной медицины ему будет назначен курс лечения и реабилитации», уточнили в ведомстве.

Медик был доставлен накануне ночью на аэродром Хмеймим вертолетом, оборудованным специальным медицинским модулем. На авиабазе раненому была оказана высококвалифицированная помощь и проведена операция высокой сложности. Во вторник с базы «Хмеймим» Арсентьев был доставлен в Россию.