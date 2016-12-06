Лавров: США неожиданно отозвали предложения по Алеппо

США отозвали переданные в Риме предложения по урегулированию ситуации в сирийском Алеппо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Вдруг вчера вечером мы получаем от них [США] сообщение, что они, к сожалению, не смогут завтра [7 декабря в Женеве] встречаться, потому что они передумали», – рассказал министр. По словам Лаврова, новый документ, «по первым ощущениям от его прочтения, все возвращает на круги своя» и «опять выглядит как попытка купить время для того, чтобы боевики отдышались, перевели дух и пополнили свои запасы».

Он также сообщил, что 5 декабря на заседании Совбеза, когда Россия, Китай и Венесуэла проголосовали против резолюции, направленной на то, чтобы боевики вновь получили передышку, американская представительница взяла слово и заявила, что она не знает, о каких договоренностях России и США идет речь, что с нами вообще невозможно договариваться. «Это было еще до того, как американцы отозвали свой документ, в пользу которого выступал Джон Керри», – уточнил российский министр.

По словам Лаврова, складывается впечатление, что представители США при ООН дезавуировали госсекретаря США.

Вчера Лавров выразил надежду, что предстоящие в Женеве консультации российских и американских экспертов могут обеспечить решение проблемы восточного Алеппо. Он рассказал, что предложенные условия по урегулированию в Алеппо на встрече в Риме с Джоном Керри «идут в русле» российских подходов. «Про это предложение я только что сказал. Оно касается согласования конкретных маршрутов и сроков ухода из восточного Алеппо всех без исключения боевиков», – сказал Лавров. Вооруженные группировки, которые откажутся покидать восточный Алеппо, «будут приравнены просто к террористам», добавил он.