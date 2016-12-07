В Алеппо убит российский полковник

Полковник ВС России Руслан Галицкий погиб в западной части Алеппо, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. «Скончался в госпитале в результате тяжелого ранения полковник Руслан Галицкий. Российские военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь. Офицер получил ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками так называемой «оппозиции» одного из жилых кварталов западной части Алеппо», - цитирует агентство пресс-релиз.

Минобороны объяснило, что Галицкий находился в Сирии в составе группы российских военных советников.

«Командованием полковник Руслан Галицкий представлен к высокой государственной награде посмертно», - добавили в ведомстве.