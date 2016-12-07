Сирийская армия установила контроль над историческим центром Алеппо

Сирийская армия взяла под контроль исторический центр Алеппо, сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Лондоне.

Сирийская правительственная армия и союзные войска начали наступление на старый город в ночь на вторник, 6 декабря. Ранее боевики удерживали эту часть города в течение четырех лет.

Агентство AP сообщает со ссылкой на сирийскую армию, что под контролем правительственных сил и их союзников уже почти три четверти Восточного Алеппо.