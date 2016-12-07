В Кремле не видят возможности вести переговоры с остающимися в Алеппо боевиками

В Кремле отмечают, что в восточной части сирийского Алеппо вести переговоры о перемирии не с кем, там остались только террористы.

«То, что касается восточной части города, то кто бы там ни был, но это, скорее, объединение всех вокруг террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России), то есть это все боевики - террористы», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, расширяются ли контакты российской стороны с вооруженной оппозицией в Сирии.

При этом он напомнил, что «существует целый ряд, несколько сотен населенных пунктов, различных групп, которые присоединились к режиму перемирия».

«Этим занимается Центр, который работает на базе российского пункта временного базирования, работа там ведется на ежедневной основе. Мы фактически каждый день получаем новости, что новые группы присоединяются к этому режиму», - отметил Песков.