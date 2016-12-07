Эксперты Bloomberg назвали основные мировые угрозы в 2017 году

Эксперты Bloomberg назвали внешнюю политику нового президента США Дональда Трампа и выборы в Европе главными угрозами мировой стабильности в 2017 г. В ежегодном опросе агентства приняли участие 146 экономистов, аналитиков и стратегов.

Неопределенность будущей политики Трампа была названа самой большой угрозой для глобальной безопасности 38% респондентов.

«Россия и Китай интерпретировали победу Трампа как возможность более агрессивно отстаивать свои региональные интересы. Европа и Ближний Восток ощущают большую нестабильность и вынуждены брать вопросы военной безопасности в свои руки. Тенденция Трампа к переходу на личности и эскалации конфликтов создает ощущение продолжающегося глобального кризиса», – считает главный директор по инвестициям компании Voltan Capital Management Элисон Грэхам. Приблизительно 37% опрошенных считают самой большой мировой угрозой предстоящие выборы в Европе. Эксперты обеспокоены парламентскими выборами в Германии, а также выборами президента во Франции и не исключают возможности досрочных выборов в Великобритании.

Внешняя политика президента России Владимира Путина является угрозой по мнению 15% опрошенных экспертов.