Суд отложил рассмотрение апелляции бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна

Городской суд Санкт-Петербурга отложил заседание по рассмотрению апелляции бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна в связи с отсутствием обвиняемого, передал из зала суда корреспондент «Ведомостей».

Оганесян обжалует решение Смольнинского районного суда, который в ноябре избрал для Оганесяна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 15 января 2017 г. Следствие подозревает экс-чиновника в хищении более 50 млн руб. на подрядах строящегося на Крестовском острове стадиона «Зенит-арена», генподрядчиком которого на момент хищения был «Трансстрой».

Адвокаты Оганесяна подали ходатайство о переносе дела, так как обвиняемый не был должным образом уведомлен о заседании. Сейчас Оганесян находится в областной больнице им. Ф. П. Гааза. Судья перенес рассмотрение апелляции на 14 декабря.