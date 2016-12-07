В Пакистане потерпел крушение пассажирский лайнер

Пассажирский самолет компании Pakistan International Airlines потерпел крушение во время полета над территорией Пакистана, передают местные СМИ. Лайнер, на борту которого было 47 человек, упал недалеко от города Абботтабад в провинции Хайбер-Пахтунхва (на востоке страны).

Как передает Reuters, самолет ATR-42 выполнял рейс PK-661. Он летел из города Читрал в Исламабад. Диспетчеры потеряли связь с лайнером через некоторое время после взлета. Самолет также пропал с экранов радаров. Власти Пакистана к предполагаемому месту падения направили военных.

Как передает издание Dunya со ссылкой на министерство гражданской авиации, самолет последний раз выходил на контакт с диспетчерами Хавелиана. По словам источника издания, капитан самолета Халид Джанджуа в последнем разговоре с диспетчерами сообщил о технической неисправности лайнера, предположительно о неисправности двигателя.

«Все ресурсы мобилизованы для поиска местонахождения воздушного судна», - заявили в авиакомпании.

По данным Dawn News, на борту самолета находился известный в стране певец и религиозный проповедник Джунейд Джамшед. На борту самолета были 31 мужчина, девять женщин, двое детей и трое иностранцев.