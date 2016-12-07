Власти Москвы предупредили о новом надвигающемся снегопаде с метелью

В Москве в ближайшее время погода сильно ухудшится, пойдет снег. Возможно возникновение сильного порывистого ветра (15 м в секунду и более). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«К Москве подошел атмосферный фронт с северо-запада, который принес с собой снег и метели. По прогнозу синоптиков, к 9.00 четверга прирост снежного покрова в Москве составит от 3 до 6 см», - уточнил он.

По его словам, специализированная техника в 23.00 мск выйдет на прометание улично-дорожной сети, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий.

К пяти часам утра четверга техника повторно выйдет на обработку дорожной сети Москвы, но уже с противогололедной обработкой. В 10 часов утра колонны спецтехники в третий раз выйдут на улицы Москвы.

«Коммунальным службам предписано в круглосуточном режиме проводить работы по вывозу снега с объектов дорожного хозяйства», - сказал он. Помимо этого с 8 утра в городе начнутся работы по очистке крыш и выступающих элементов фасада зданий от снега и наледи.