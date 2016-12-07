Премьер-министр Италии Маттео Ренци официально подал в отставку

Премьер-министр Италии Маттео Ренци официально подал в отставку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

«Президент республики Серджо Маттарелла принял сегодня председателя совета министров Маттео Ренци, который уведомил о своей отставке. Глава государства оставляет за собой право решения и предложил правительству продолжать выполнять свои обязанности по текущим вопросам», - уточнили в пресс-службе.

Ренци уходит в отставку из-за того, что итальянцы не поддержали проект конституционной реформы премьера, вынесенный на референдум 4 декабря. Предлагавшиеся Ренци реформы снижали роль верхней палаты парламента, по сути, до консультативного органа и предполагали сокращение его членов с 350 до 100. Противники плана опасались, что в этом случае исполнительная власть получила бы излишние полномочия, но сдерживать ее было бы некому. Кроме того, Ренци стремился к централизации власти, включая перераспределение средств от регионов к Риму.